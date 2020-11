IL CONFRONTO

ROMA Mettiamo in fila i numeri per comprendere le differenze tra la prima e la seconda ondata. In due mesi, tra il 7 marzo e il 7 maggio, in Italia furono trovati 209.975 positivi e ci furono 29.725 morti per Covid-19; tra il 4 settembre e il 4 novembre, dunque sempre in due mesi partendo dal sostanziale inizio della seconda ondata, sono raddoppiati i casi positivi individuati, 515.733, i decessi pero sono stati 4.246, dunque un settimo di un analogo periodo della prima ondata. Significa che è crollata la letalità di Covid-19? Non esattamente, secondo tutti gli esperti il virus continua a essere altrettanto minaccioso («forte con i deboli, debole con i forti, nella maggior parte dei casi» è la sintesi del direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia). Semplicemente, la minore letalità (apparentemente è sotto all'1 per cento ora, ma non bisogna farsi ingannare perché i numeri non si sono ancora stabilizzati) può avere due ragioni: nella prima fase, nel pieno dello tsunami totalmente sconosciuto, gli ospedali di alcune regioni furono travolti e comunque non c'erano strategie collaudate per affrontare la malattia; inoltre, si eseguivano molti meno tamponi, anche a maggio eravamo ancora a 40mila al giorno, oggi siamo ben al di sopra di 200.000. Non è un mistero: centinaia di migliaia di persone furono positive inconsapevolmente e non furono mai intercettate dal sistema, al contrario di ciò che sta avvenendo oggi. In altri termini: se anche allora si fossero fatti 200mila tamponi al giorno, avremmo trovato più infetti asintomatici e dunque il tasso di letalità sarebbe risultato più basso. «Tutto questo è vero - sostiene Vaia dal punto di osservazione dello Spallanzani - ma è innegabile che oggi le terapie sono migliorate, sappiamo come usare il Remdesivir, gli anti infiammatori, l'Eparina. I pazienti vengono curati prima, anche a domicilio, e questa deve essere la strategia per il bene del malato, ma anche per alleggerire il peso sugli ospedali. Infine, al di là dei problemi che esistono, anche l'offerta delle terapie intensive è stata potenziata. E deve essere chiaro che la terapia intensiva non è l'anticamera di un insuccesso, ma spesso, purtroppo non sempre, della guarigione». A maggio un attualmente positivo su 4 era ricoverato in ospedale, oggi il rapporto è totalmente differente: su 443.225 persone che hanno il virus, solo il 5,6 per cento è ricoverato. Sia chiaro: non tutti coloro che sono in isolamento domiciliare sono asintomatici, ma comunque per fortuna la percentuale di chi è in condizioni tali da richiedere il ricovero è bassa.

Perché allora si stanno riempendo gli ospedali e i pronto soccorso stanno esplodendo? Perché vediamo, ogni giorno, lo stesso numero di morti del tempo buio del lockdown? Con i numeri assoluti così alti - 30mila nuovi positivi al giorno - anche una piccola percentuale di pazienti che devono essere ricoverati rappresenta un peso quotidiano sugli ospedali a lungo andare insostenibile. E anche con un tasso di letalità relativamente basso, sui grandi numeri il conto totale dei decessi si alza. Nella seconda ondata compare anche un effetto della riapertura delle scuole: nell'ultimo mese il 15 per cento dei nuovi positivi ha meno di 18 anni. In generale c'è un abbassamento dell'età media dei contagiati: secondo l'Istituto superiore di sanità da quando è iniziata la pandemia l'età mediana è stata di 49 anni, nell'ultimo mese invece è stata di 43 e in estate addirittura era scesa a 30. «Va anche detto - dice Vaia - che gli anziani sono più attenti rispetto alla prima ondata, sono più prudenti rispetto ai giovani». Sui decessi, invece, l'età media resta sopra gli 80, ma purtroppo non mancano, neppure in questa seconda fase, casi molto gravi e morti anche tra i 40 e i 60 anni.

Mauro Evangelisti

