L'EMERGENZAL'ultimo contatto c'è stato mercoledì: erano le tre del mattino in Indonesia. Il KRI Nanggala 402 ha chiesto l'autorizzazione all'immersione, poi più niente: scomparso a circa cento chilometri a nord dell'Isola di Bali. A bordo 53 persone e ossigeno per 72 ore. A mezzanotte di ieri ne erano passate 45 senza nessuna notizia, nessun avvistamento da parte delle sei navi da guerra, gli elicotteri e i 400 soccorritori al lavoro per...