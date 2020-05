IL SUCCESSORE

CAMPOSAMPIERO (PADOVA) Il francescano padovano padre Marco Tasca è il nuovo arcivescovo metropolita di Genova che succederà al cardinale Angelo Bagnasco, già presidente della Cei, che ha chiesto di lasciare per raggiunti limiti di età (77 anni). Il frate sessantatreenne è originario di Sant'Angelo di Piove di Sacco ed è una personalità di spicco del mondo cattolico padovano. La decisione del pontefice mette fine alle insistenti indiscrezioni per un possibile trasferimento nella diocesi ligure del patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, originario di Genova, che ha sempre dichiarato di non aver alcuna intenzione di lasciare la città lagunare.

La notizia della fresca nomina del frate minore conventuale alla guida della diocesi sotto la Lanterna è stata ufficializzata ieri ma Tasca ne era a conoscenza già da lunedì. Non è ancora stata fissata la data della nuova ordinazione episcopale ma il francescano entro l'8 agosto dovrà entrare in diocesi a Genova.

CONUNITÀ IN FESTA

La comunità dell'Alta Padovana è in festa: padre Tasca all'età di 11 anni, nel 1968, ha fatto il suo ingresso nell'ordine dei frati minori conventuali nel seminario Serafico a Camposampiero. Concluso il seminario, il 28 novembre 1981 ha emesso i voti definitivi nell'Ordine serafico presso la Basilica di Sant'Antonio a Padova. Padre Marco ha ricevuto l'ordinazione presbiterale il 19 marzo 1983. Dopo aver ricoperto vari incarichi a Roma e a Padova, dal 2001 al 2005 è stato il padre guardiano del convento dei santuari Antoniani a Camposampiero. Da allora è iniziata l'ascesa con incarichi sempre più importanti: ministro provinciale prima e ministro generale poi dell'ordine per 12 anni, dal 2007 al 2019. Lo scorso anno si è ritirato nella sua amata Camposampiero per riposarsi in attesa di ritornare - il suo vero grande desiderio - in missione in America Latina. La nomina a successore del cardinale Bagnasco ha stravolto i suoi piani.

CAMPANE A FESTA

Ieri le campane delle parrocchie di Camposampiero hanno suonato a festa e in convento si sono riuniti i confratelli francescani (appena usciti da un periodo lungo e faticoso di quarantena dopo la positività da covid-19 di tre frati e due dipendenti), i parroci della cittadina Antoniana, il ministro provinciale dei frati conventuali del nord Italia padre Roberto Brandinelli e la sindaca Katia Maccarrone per un momento di preghiera e di ringraziamento: «Sono un frate e resto un frate», le parole pronunciate ieri da padre Marco Tasca appena annunciata la sua nomina al termine della preghiera di mezzogiorno, quasi per rassicurare i confratelli sorpresi dal lieto evento. «Con molta semplicità vi confido che, da qualche giorno, il mio cuore è colmo di trepidazione per l'inattesa notizia - sono state le parole di Padre Tasca - al contempo mi abita la serena certezza che il Pastore e guida delle nostre anime è il Signore Gesù. È per questo che, quasi naturalmente, in questi giorni di attesa mi sono trovato a ripetere nel mio cuore questa preghiera: Signore, mostraci il Padre e basta».

L'intera Camposampiero esulta per la nomina del suo concittadino onorario. E le felicitazioni arrivano anche dalla diocesi di Padova: «Con grande gioia ho accolto la notizia della nomina di padre Marco Tasca ad arcivescovo metropolita di Genova ha rivelato il vescovo di Padova Claudio Cipolla Esprimo i più vivi auguri a padre Marco. Il Santo Padre Francesco ha scelto per la chiesa di Genova un uomo di fede e di grande spessore umano, spirituale e culturale».

L'USCENTE

«Quando uno non cerca mai niente è libero. Il che non significa essere insensibili, ma avere il dono della serenità. Anche questo momento ci si sente e si sa nelle mani del Signore, quindi siamo in buone mani». Monsignor Angelo Bagnasco risponde così a chi gli chiede se sia malinconico al lasciare l'incarico di arcivescovo di Genova, dove comunque resterà a vivere.

Luca Marin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA