Baghdad si prepara all'addio degli Usa «Al loro posto soldati russi e cinesi»

LA SVOLTA

È tutto pronto per l'allontanamento dei 5mila militari statunitensi dall'Iraq, a dispetto della minaccia di Trump di chiedere il risarcimento dei miliardi di dollari spesi per insediarli. «Ce ne andremo», conferma il comandante delle forze Usa, William H. Seely. L'uccisione con un drone del generale Qassem Soleimani, capo delle forze Qods dei Guardiani della rivoluzione iraniana, ha innescato una reazione a catena che può favorire il subentro di Russia e Cina, considerate ora più affidabili nel contrasto a ciò che residua dell'Isis e come argini alla mal sopportata invadenza iraniana.

LA RISOLUZIONE

Il premier iracheno, Adel Abdul Mahdi, non si è opposto alla risoluzione approvata dal Parlamento con i voti della componente sciita (assenti i sunniti e gli altri), che intimava agli americani di lasciare il Paese. La decisione finale spetta al governo e non al Parlamento, perché le truppe Usa sono in Iraq grazie a uno scambio di lettere del 2014 tra esecutivi. I termini non sono mai stati resi pubblici, ma non includevano l'eliminazione di Soleimani, tanto più che - rivela il premier Mahdi il generale iraniano era volato a Baghdad come latore di un messaggio di mediazione con gli storici nemici sauditi. La posizione governativa, che corrisponde ai sentimenti di gran parte della popolazione, è che l'Iraq non vuole trasformarsi nel campo di battaglia tra Stati Uniti e Iran. Dice Mahdi: «Non vogliamo diventare parte di alcun conflitto e non accettiamo che l'Iraq sia terreno per rese di conti». E se gli Usa, uccidendo il numero 2 del regime iraniano, hanno superato la linea rossa per essere accolti in Iraq, le autorità di Baghdad sono pronte a rivolgersi a Mosca e a Pechino. Ieri Mahdi ha ricevuto l'ambasciatore cinese, Zhang Tao, ringraziandolo per le posizioni assunte nel Consiglio di sicurezza Onu «favore dei diritti iracheni». L'ambasciatore ha offerto «assistenza militare cinese all'Iraq».

Significativamente Qais al Khazali, leader del Movimento filo-iraniano Asaib Ahl al Haq, ricorda al governo che «ci sono alternative come Russia e Cina per mantenere la sicurezza in Iraq». Un meccanismo per gestire l'espulsione delle forze americane è stato già predisposto, secondo il portavoce del comandante in capo delle Forze armate irachene, Abdul Karim Khalaf, citato dall'agenzia Nova: «La coalizione internazionale contro lo Stato islamico lavorerà per attività di consulenza, armamento e addestramento, ma tutte le forze armate straniere lasceranno il Paese. Abbiamo già limitato la libertà di movimento delle unità della Coalizione internazionale via terra e via aerea».

IL RISARCIMENTO

Gli Usa hanno sbagliato a compiere «azioni unilaterali senza informare il comando delle Forze armate irachene. I loro recenti attacchi sono una follia che non può essere tollerata». Soleimani era «un ospite che non poteva essere colpito, la sua presenza era stata richiesta dall'Iraq». Quanto al risarcimento chiesto da Trump, si tratta di una scorrettezza che sarà respinta dagli altri Paesi. A più di 16 anni dall'invasione, e dopo 5mila caduti, gli Usa si ritrovano a dover abbandonare l'Iraq in mano a Iran, Russia e Cina. A dimostrazione di quanto sostengono analisti come Emma Sky, ex consulente delle Forze Usa in Iraq e oggi a Yale: Gli Stati Uniti hanno una politica verso l'Iran, non verso l'Iraq.

Marco Ventura

© RIPRODUZIONE RISERVATA

