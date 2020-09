IL DECRETO

VENEZIA Dopo sei mesi di pandemia, la Protezione civile del Veneto aveva indicato l'ultima emergenza a cui fare fronte: «Resta sostenuto il numero di richieste relative alla ricerca di alloggi, in particolare per quanto riguarda l'isolamento fiduciario di badanti che rientrano dall'estero». In attesa del tampone, e a maggior ragione dopo l'eventuale risultato positivo o in caso di frequentazione di un contagiato, è infatti necessario rimanere in casa e non avere contatti con gli altri, ma non sempre le famiglie degli anziani dispongono di camera e bagno esclusivamente riservati alle loro assistenti. Perciò ora la Regione cerca operatori economici, interessati a fornire servizi di alloggio per chi è sottoposto alla quarantena e non ha una dimora propria.

L'ELENCO

Peraltro interessati dal decreto, firmato dal direttore Luca Soppelsa, non sono solo le badanti ma pure coloro che arrivano dai 29 Paesi considerati a rischio. È stata così avviata un'indagine esplorativa di mercato, finalizzata a stilare un elenco dei possibili fornitori. La richiesta è di fornire camere singole con bagno personale, fornitura iniziale di biancheria e kit di cortesia, cambio degli asciugamani ogni due giorni e delle lenzuola ogni sette, pulizia quotidiana della stanza, copertura assicurativa per responsabilità civile per danni agli ospiti. La spesa necessaria sarà quantificata con un secondo provvedimento. (a.pe.)

