Baby prostitute per superare il confine

IL RAPPORTOROMA La frontiera dell'orrore è a Ventimiglia. La città a pochi chilometri dal confine francese, nell'ultimo anno ha visto l'esplosione del fenomeno del «survival sex»: minorenni, a volte di nemmeno 12 o 13 anni, che vengono indotti a prostituirsi per attraversare il confine o procurarsi del cibo e un posto dove dormire. Si tratta principalmente di ragazze, provenienti per lo più dal Corno d'Africa e dai Paesi dell'Africa-sub-sahariana, che hanno bisogno di una somma tra i 50 e i 150 euro per pagare i passeurs, cioè i...