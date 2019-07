Baby gang multietnica terrorizza la spiaggia In ospedale 3 bagnini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ATTACCOJESOLO Quasi un'azione in stile arancia meccanica. Durata pochissimi minuti, ma durante i quali si è scatenata una tempesta di pugni, calci e testate. Scene da Far West sulla spiaggia di Jesolo. Una baby gang multietnica, composta da circa trenta ragazzi, tutti giovanissimi, molti dei quali tra i 15 e i 16 anni, tra italiani e stranieri residenti a Treviso città e provincia, ha seminato il panico per gran parte della giornata assaltando tre bagnini, prima offesi, poi minacciati e infine picchiati selvaggiamente. Tutti e tre finiti...