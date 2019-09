«Babbo Natale rispetto a Conte è un dilettante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IN VENETOVENEZIA Passi la riforma del fisco, vada per la nuova legge elettorale, d'accordo il taglio dei parlamentari. E poi più opere pubbliche, più lavoro, un'Italia più verde e più smart. Ma quando il governatore Luca Zaia ha sentito che il programma del premier Giuseppe Conte proseguiva ancora, includendo pure i nidi e l'autonomia, non ci ha più visto e gliene ha dette un paio, ancorché a distanza. La prima: «Babbo Natale ne esce come un dilettante dopo aver sentito la lista della spesa di Conte, che ha omaggi e regali per tutti»....