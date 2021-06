Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

FINANZIAMENTIROMA È allarme credito per le imprese mid cap non qualificabili come Pmi e con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499. Una definizione nella quale rientrano le cosiddette multinazionali tascabili, le imprese che rappresentano il meglio della produzione Made in Italy nel mondo. E che ora, a causa delle nuove regole introdotte dal dl Sostegni Bis, vedranno notevolmente limitate le proprie possibilità di accedere ai...