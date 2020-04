LE FABBRICHE

VENEZIA È scontro fra le parti sociali e le categorie economiche sulle fabbriche aperte, benché non ritenute strategiche all'inizio delle restrizioni. Secondo le stime di Cgil, Cisl e Uil, da ieri sono 14.000 le ditte che hanno ottenuto la deroga alla serrata: «Chi ha ripreso con il silenzio-assenso del prefetto, chi ha cambiato il codice Ateco, chi dice di essere parte di una filiera di produzioni essenziali: ancora una volta le imprese del Veneto si distinguono per l'unilateralità delle decisioni e per non voler rispettare le decisioni istituzionali nell'interesse di tutti», tuona Loris Scarpa, a nome dei metalmeccanici della Fiom. Ribatte però la Confindustria guidata da Enrico Carraro: «Tutte queste aziende si sono attrezzate per applicare e rispettare le rigorose misure di sicurezza definite nel Protocollo condiviso del 14 marzo con le stesse organizzazioni sindacali e spesso rafforzate anche da ulteriori accordi aziendali». Tra i due fronti ci sono le verifiche degli Spisal, con gli esiti resi noti dall'assessore regionale Manuela Lanzarin: «Dal 16 marzo al 3 aprile, sono state controllate 3.774 imprese, per un totale di 194.450 lavoratori coinvolti. I risultati? Solo osservazioni, nessuna chiusura. Ma i controlli continueranno».

Solo nell'ultimo giorno di attività, gli ispettori delle Ulss sono entrati in 243 aziende, dove erano potenzialmente esposti al rischio (ma non necessariamente in servizio) i 5.342 dipendenti in organico. Per ogni provincia, è stato scelto un campione di ditte, privilegiando la numerosità degli addetti e le segnalazioni di criticità, nei settori peculiari di ciascuna: nel Bellunese metalmeccanica, occhialeria e raccolta rifiuti: nel Trevigiano fitosanitari, distribuzione alimentare e ferramenta; nel Veneziano servizi bancari, trattamento rifiuti e chimica, nel Veneto Orientale rifiuti, logistica e alimentari; in Polesine vivaio, grande distribuzione e chimica; nel Padovano grande distribuzione e industria alimentare; nel Vicentino confezioni, alimentari e fabbricazione macchine, nel Bassanese metalmeccanica, costruzioni meccaniche e alimentari; nel Veronese cooperazione sociale e grande distribuzione. Secondo quanto riferito dalla Regione, è stato verificato il rispetto di sette misure: distanziamento tra le persone di almeno 1 metro; disponibilità di detergenti/igienizzanti per il lavaggio delle mani; presenza di prodotti disinfettanti per la pulizia delle superfici; affissione della cartellonistica informativa; ricorso alle modalità di lavoro agile; gestione delle modalità di ingresso e uscita di lavoratori, fornitori e visitatori; regolamentazione dell'accesso a mensa, bagni e spogliatoi. Risultati? «Buoni, discreti», riferisce l'assessore Lanzarin, precisando che non sono state disposte chiusure.

Va detto che il resoconto riguarda le ispezioni effettuate fino a venerdì, mentre molte riaperture sono scattate ieri. Confindustria sottolinea comunque che quell'esito è la «certificazione del corretto comportamento della totalità delle imprese sottoposte a verifica», pur rimarcando che «chi non si adegua, dovrà chiudere». Puntualizza l'associazione presieduta da Carraro: «Fin dall'emergere della crisi sanitaria, il sistema imprenditoriale veneto è stato compatto nel ribadire che condizione necessaria e indispensabile al mantenimento delle attività produttive fosse l'assoluta tutela della salute e della sicurezza dei propri dipendenti e delle loro famiglie. Le aziende che stanno riaprendo, spesso a scartamento ridotto, fanno parte di filiere strategiche lunghe e complesse che richiedono la partecipazione di molti fornitori per poterle alimentare anche a livello di macchinari e di ricambi». Allo stesso tempo gli Industriali ricordano tuttavia che è «necessario lavorare per la ripartenza progressiva di tutte le imprese, perché solo in questo modo si potranno contenere i costi sociali ed economici della pandemia».

Su questo, però, il sindacato teme forzature. «Quando si dovrà discutere su quando e come si ripartirà, sarà assolutamente necessario che le aziende arrivino ad un punto di mediazione con le istituzioni e con il sindacato», afferma Scarpa. Indubbiamente non è stato sciolto il nodo dei prefetti oberati di richieste, come osserva anche il governatore Luca Zaia: «Avevamo evidenziato questo vulnus fin dall'inizio. Le prefetture sono state delegate e, se non rispondono, scatta il silenzio-assenso». Ma di problemi, sul fronte delle aziende, ce ne sono anche altri. La consigliera regionale Erika Baldin (M5s) solleva quello di Busitalia: «I dipendenti in Cigs si vedono tagliare il 20% della busta paga, mentre i loro colleghi di Trenitalia no. Cassintegrati di serie B? Non ci stiamo».

