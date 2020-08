IL VIAGGIO

MESTRE (VENEZIA) Informazione verbale, compilazione del modulo, fila, accettazione, tampone. Una volta atterrati all'aeroporto Marco Polo è questo il percorso a tappe previsto per i passeggeri provenienti da Grecia, Spagna, Croazia, Cipro e Malta. Un percorso che, non essendo obbligatorio, può interrompersi quasi sul nascere; i viaggiatori, dopo essere stati informati dagli addetti, possono infatti scegliere di proseguire verso casa, senza fermarsi, eseguendo il test Covid in modo autonomo presso le diverse strutture del territorio. A sorvegliare il buon funzionamento della macchina operativa il direttore generale della Ulss 3 Serenissima, Giuseppe Dal Ben: «Abbiamo creato questo servizio in tempi record, siamo i primi in Italia».

LA PROCEDURA

In effetti la procedura, organizzata in collaborazione con Save, scorre nel migliore dei modi, con riscontri quasi esclusivamente positivi. La maggior parte dei passeggeri, infatti, aderisce volentieri; solo alcuni preferiscono evitare la coda, mentre altri hanno già prenotato il test in altra sede. «Per questi casi - spiega Dal Ben - quando il passeggero manifesta il desiderio di eseguire il tampone qui nonostante abbia già una prenotazione, pensiamo noi a disdire l'appuntamento». Dopo aver ricevuto le informazioni preliminari, chi decide di sottoporsi alla rilevazione sanitaria deve compilare un modulo e aspettare in fila indiana, lungo il percorso transennato, dove il personale preposto è costantemente impegnato a far mantenere la distanza di sicurezza. Una volta giunto il proprio turno si passa al banco dell'accettazione, dove si viene registrati. Infine, si accede alla zona protetta, una sorta di mini percorso coperto a tutela della privacy, dove vengono eseguiti i tamponi nasale e faringeo.

FRA I PASSEGGERI

«Tutto molto efficiente, lo faccio volentieri anche se non è obbligatorio», dice Roberto che attende in coda. «Prima lo facciamo e meglio è», aggiunge Claudia qualche metro più indietro. E poi Alice e Filippo: «Sono super veloci, davvero bravi, come in Grecia, dove tutti rispettano le regole». All'uscita, invece, Sono pochi quelli disposti a parlare e sembra che qualcuno preferisca evitare di rivelare la meta del viaggio. «Noi abbiamo deciso di eseguire il tampone a casa, nelle Marche», racconta la disponibile famiglia del signor Francesco. Mentre Anna, Marco e Benedetto sono entusiasti di aver avuto la possibilità di togliersi subito il pensiero: «Dentro sono molto organizzati e rapidi. È stato tutto perfetto, avremo il risultato entro 24, massimo 36 ore. Altro che Mykonos, dove se ne fregano della mascherina». Anche Nicole e Massimiliano riportano un'esperienza positiva: «Che velocità, poco più di cinque minuti per fare due tamponi». A ruota Enzo e Federica: «Fantastico questo servizio, avevamo perso così tanto tempo per provare ad arrangiarci da soli. Adesso aspettiamo il risultato via sms oppure via mail».

In controtendenza Alberto, che «un'ora e mezza di coda» proprio non la vuole fare, raccontando che «a Mykonos, dove le presenze sono tragicamente dimezzate, tutti osservano le buone norme di prevenzione, mentre in aereo non esiste alcun tipo di distanziamento interpersonale». Anche Cristina è sulla stessa linea: «Domani vado a fare il tampone in ospedale, non voglio stare qui due ore, ci saranno state cento persone in fila». Patty, Michele e Sofia parlano di «un volo tranquillo» e di «una Mykonos senza mascherine», raccontando di aver prenotato in anticipo il tampone Covid, al quale si sottoporranno in una struttura della Ulss 7. Più lontane Debora e Giuliana, che hanno appuntamento domani a Trieste: «Bel viaggio, anche se di questi tempi ormai i locali chiudono davvero troppo presto».

Luca Bagnoli

