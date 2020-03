L'INCHIESTA

ROMA La richiesta di contatto arrivava sui social: un messaggio, e subito dopo una serie di fotografie indecenti e di commenti inopportuni. «Mamma guarda cosa mi stanno mandando questi uomini», ha detto una quattordicenne alla madre, mostrandole incredula lo schermo del suo telefonino. E' così che la donna ha scoperto che qualcuno stava cercando di adescare la figlia minorenne, inviandole foto pornografiche. Contatti proibiti e illegali che ieri hanno portato all'arresto di un trentatreenne della provincia di Venezia: è accusato di detenzione di materiale pedopornografico e di adescamento di minori sui social network. La scoperta è avvenuta a Cagliari.

LA DENUNCIA

Subito dopo la denuncia sporta dalla mamma della ragazzina è scattata un'inchiesta coordinata dalla procura e diretta dalla polizia postale. Oltre all'arresto del giovane veneziano, l'operazione, ribattezzata Sickboy, ha portato anche alla denuncia a piede libero di altre sette persone: due cagliaritani di 73 e 48 anni, tre uomini residenti nella provincia di Avellino che hanno 46, 80 e 65 anni, un quarantasettenne della provincia di Treviso e un cinquantottenne residente vicino a Bologna.

LE PERQUISIZIONI

Gli inquirenti hanno disposto la perquisizione delle case di tutti gli indagati: gli investigatori hanno sequestrato computer, telefonini e materiale informatico. In alcuni casi sono state trovati file e fotografie illegali. Le indagini sono state condotte dal Compartimento della polizia postale di Cagliari, diretto da Francesco Greco, e sono state coordinate dal commissario Danilo Tolino, che ha raccolto la denuncia della madre della quattordicenne. Dopo il racconto della figlia, la donna ha mostrato ai poliziotti le immagini che erano state inviate alla ragazzina via social, da un adulto. Scatti choc: foto pornografiche e nudi espliciti spediti in chat. La quattordicenne, però, invece di rispondere ha mostrato tutto alla madre. Gli agenti della Polpost hanno immediatamente fatto scattare gli accertamenti, e le indagini si sono estese in tutta Italia. In poco tempo i nickname usati sui social sono stati collegati alle identità degli indagati. Tre giorni fa sono scattate le perquisizioni, effettuate con la collaborazione dei compartimenti Polizia Postale di Venezia, Bologna e Napoli. A casa del trentatreenne residente nel veneziano sono state trovate le prove dei messaggi con la ragazzina ed è stato trovato anche materiale pedopornografico. Il giovane è stato arrestato e adesso si trova ai domiciliari.

Gli inquirenti sottolineano che è stato fondamentale per le indagini il fatto che la madre della minorenne abbia sporto denuncia velocemente. Il sospetto dei magistrati è che ci possano essere molte altre vittime. Per questo motivo è stata subito disposta una perizia sul cellulare dell'arrestato.

Mic.All.

