«Avevo appena fatto il vaccino. Ero in quella mezzora che ti fanno passare seduto subito dopo la somministrazione per assicurarsi che vada tutto bene. E in quel momento è arrivata la notizia del blocco del lotto delle dosi di AstraZeneca. A me ne avevano somministrata proprio una di quelle...».

Bruno Barel, avvocato e docente di diritto Internazionale e diritto dell'Unione Europea all'Università di Padova, racconta di aver fatto da «cavia» con un tono divertito.

E precisa: «Il vaccino? Lo rifarei subito».

Avvocato Barel, si sarà preoccupato almeno un po' dopo aver saputo del blocco proprio del suo lotto di vaccini..

«Veramente no. Anzi: le dico che lo rifarei. E, in effetti, tra dodici settimane il vaccino lo devo proprio rifare. E poi non so se la mia dose fosse proprio tra le ultime del lotto incriminato o tra le prime del successivo. Ma penso che sia stata una delle ultime. In ogni caso poco importa: fare il vaccino è un dovere».

Perché un dovere?

«La nostra Costituzione parla di diritti e di doveri. E tra i doveri c'è quello delle responsabilità sociale verso gli altri. Da solo posso fare quello che voglio, ma chi per lavoro sta in mezzo alla gente ha delle responsabilità precise, deve tutelare la sicurezza altrui oltre che la propria».

Tanta gente però ha paura di questi vaccini.

«Gli eventuali rischi sono delle bazzecole. La possibilità di prendere il virus è una su venti, quello di avere delle conseguenze per il vaccino una su un milione. Direi che è razionale optare per la seconda».

Come ragionamento non fa una piega, ma gli scettici sono difficili da convincere.

«In nessuna attività umana c'è il rischio zero. Siamo continuamente esposti a rischi. Ed è molto più alto il rischio che ci capiti qualcosa mentre viaggiamo in auto o che ci cada qualcosa in testa mentre camminiamo. Io tra oscurantismo e scienza scelgo sempre la scienza. E non sono certo un eroe, anzi. Ringraziamo invece i tanti volontari che, in queste ore, si stanno prodigando per fare i vaccini agli altri».

Piena fiducia insomma.

Certo. Guardiamo la scienza cosa è stata in grado di fare in pochi mesi. Un anno fa, di questi tempi, non c'era vaccino, non c'era niente. Il virus era stato appena isolato. Dopo un anno abbiamo più vaccini a disposizione. Folle focalizzarsi sugli eventuali rischi più che sulle possibilità».

L'università di Padova ha vaccinato tutto il personale.

«Sì, devo dire che l'organizzazione predisposta dal rettore Rosario Rizzuto è stata perfetta. Ognuno di noi sapeva il minuto esatto della convocazione e il vaccino è stato fatto senza perdere tempo».

Paolo Calia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

