IL RACCONTO

VENEZIA Il governatore Luca Zaia l'ha presentata così: «In uno scenario di guerra, ve la dovete immaginare in trincea, in prima fila». Senza elmetto né divisa, essendo primario di Malattie infettive all'Azienda ospedaliera di Padova, la dottoressa Anna Maria Cattelan ha raccontato nella diretta social e televisiva dall'unità di crisi della Protezione civile di Marghera, la sua battaglia contro il coronavirus. Specificando più e più volte: «Siamo stati una squadra».

L'AMMISSIONE

Cattelan ha riconosciuto: «Non ce l'aspettavano». La convinzione, rivelatasi poi errata, degli infettivologi era che il coronavirus fosse distante e che, come in passato per la Sars, restasse confinato lì dov'era nato, in Cina. «Impreparati», dunque, ma prontissimi a reagire, pur «impauriti»: «Tutti noi avevamo paura, all'inizio non sapevamo neanche cosa servisse per proteggersi, se fosse meglio la mascherina chirurgica o la Ffp2 o quella con la valvola». Com'è andata? «Nelle prime otto settimane con 60 operatori attivi H24 per complessive 122 ore lavorative nessuno si è infettato».

Cattelan ha raccontato la creazione del triage avanzato, i 13mila tamponi a 7.800 persone che, per il 70% sintomatiche, si erano presentate per farsi controllare. E poi i pazienti ricoverati in Malattie infettive fino al 20 maggio perché poi l'emergenza si è dissolta, in tutto 303 persone, età media 60 anni. «I dati a nostra disposizione sono eccellenti perché è vero che tra i nostri pazienti c'è un'alta percentuale di accesso alla rianimazione e alla terapia sub-intensiva, ben il 23%, ma forse anche questo ci ha permesso di tenere basso il tasso di mortalità: il 6,8%, una percentuale bassissima rispetto al resto d'Italia e alla stessa Europa». Il punto critico, semmai, è l'esito psicologico di chi guarisce: «C'è difficoltà di riappropriarsi della normalità della vita».

IL CONFRONTO

Veneto e Lombardia, due situazioni completamente diverse. «In Lombardia c'è stata una diffusione maggiore dei contagi fin dall'inizio, lì forse ci si è mossi in ritardo, noi invece con l'isolamento e il distanziamento ci siamo mossi per tempo. E, possiamo dirlo?, in maniera esemplare».

Ora che il virus è «meno cattivo» e le cure farmacologiche hanno dimostrato di funzionare, si può guardare ai prossimi mesi con meno preoccupazione: «Spero che il virus in autunno non torni, dobbiamo però prepararci a piccoli focolai e comunque siamo avvantaggiati perché il virus ora lo conosciamo meglio, sappiamo che non dobbiamo abbassare la guardia: mascherine e distanziamento - senza che diventino un'ossessione - sono la chiave di volta per contenere l'infezione».

