La trevigiana Annamaria Cattelan è direttore dell'unità operativa di Malattie Infettive e Tropicali dell'Azienda Ospedaliera di Padova. La specialista è anche una dei venti autori dello studio Molecular tracing of SARS-CoV-2 in Italy in the first three months of the epidemic, che a Nordest ha visto pure il coinvolgimento del Cro di Aviano con l'oncologa Emanuela Vaccher. Il 76enne colpito dal virus compatibile con il ceppo di Wuhan è stato un suo paziente.

Un caso clinicamente diverso dagli altri?

«Direi di no. Età avanzata e diverse comorbidità (altre patologie in corso, ndr.), in aggiunta alla classica polmonite interstiziale del Covid, come abbiamo visto in tanti pazienti soprattutto all'inizio dell'epidemia. Il signore è rimasto ricoverato da noi per una ventina di giorni, poi si è ripreso e ora sta bene».

Come siete arrivati a sequenziare il suo virus?

«Abbiamo campionato una trentina di tamponi naso-faringei consecutivi, effettuati sui nostri ricoverati di marzo. Una decina di questi è poi entrata nello studio, su un totale di 59 pazienti di varie regioni italiane. Per 58 di loro, il virus isolato è risultato appartenere al solito ceppo lombardo. Per questo 76enne, no».

Solo lui: possibile che non abbia contagiato nessun altro?

«Non aveva una catena epidemiologica significativa, a quanto pare era un caso singolo. Bisognerebbe conoscere bene le abitudini di vita di questa persona: noi medici stiamo a quello che i pazienti ci raccontano, per cui l'anamnesi arriva fino a un certo punto. Per ora questo caso resta un enigma».

A cominciare dalla fonte dell'infezione.

«Dal punto di vista epidemiologico, tutto quello che posso dire è che verosimilmente questo virus è sovrapponibile a quello della coppia cinese ricoverata a Roma. I due turisti erano transitati per il Veneto, chissà se c'è stata una trasmissione all'interno del perimetro regionale. Va però ricordato che all'epoca era stata fatta una valutazione dei loro contatti e il personale dell'hotel di Verona era risultato negativo. Bisognerebbe capire se il nostro paziente ha avuto relazioni con altri cinesi, ma al momento nella ricostruzione della vicenda rimangono delle lacune in questo senso».

Perché il ceppo di Wuhan è stato sovrastato da quello di Codogno-Monaco-Shanghai?

«Non possiamo dire se il ceppo lombardo sia stato più virulento di quello cinese, di sicuro è risultato più diffuso. Su circa 30 pazienti di Padova, ne abbiamo trovato 1 con il virus diverso da tutti gli altri che sono stati sequenziati, forse su 120 ne avremmo trovati 4. Ovvio che anche noi vorremmo capirne di più, per questo il nostro studio suggerisce un approfondimento delle indagini».

Ad ogni modo, questo caso potrebbe avere qualcosa a che vedere con il focolaio di Vo', la cui origine dopo 150 giorni è ancora misteriosa?

«No. Il ceppo di Vo' era lo stesso di Codogno».

