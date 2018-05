Avaria sistemata, la nave è salpata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ALLARMEVENEZIA Tanto rumore per nulla, verrebbe da dire, il giorno successivo all'avaria della Marella Discovery 2 in mezzo al canale della Giudecca, a Venezia. Dopo aver trascorso la nottata in porto, ieri mattina sono state effettuate le ispezioni per vedere se il danno era stato riparato e alle 13 la nave di 265 metri ha lasciato la Marittima e ha fatto rotta su Ragusa (Dubrovnik) senza che nessuno in città se ne accorgesse e per la gioia dei 1.700 passeggeri a bordo che hanno attraversato Venezia per ben due volte.LE VERIFICHE«Sono...