«Autostrade, sì alla revoca il ponte non riconsegnato»

IL CASOROMA Colpevole. Come anticipato dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Come previsto da Luigi Di Maio. La commissione del Mit lo ha scritto nero su bianco nelle 63 pagine del parere: Autostrade per l'Italia è responsabile del crollo del ponte di Genova per gravi inadempienze. E per questo merita la revoca della concessione. Di più. Lo Stato, sempre a giudizio della commissione, o almeno secondo l'esegesi dei grillini, non dovrà nemmeno indennizzare la società perché ha violato il «principio dell'affidamento», sancito...