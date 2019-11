Autostrade, M5s attacca: ora stop alla concessione Conte: «Nessuno sconto»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SCONTROROMA «Non faremo sconti a nessuno». Da giorni il governo è tornato a sventolare con forza la bandiera della caducazione della concessione autostradale in mano ad Atlantia. Ma ieri le parole del premier Giuseppe Conte hanno dato il senso più che mai della rotta imboccata dal governo. Non solo per la necessità sempre più urgente di un rilancio di strade e viadotti, ma anche perché non è un mistero l'irritazione maturata all'interno del governo dopo la frenata inattesa di Atlantia sul dossier Alitalia. «Capisco» Beppe Grillo e...