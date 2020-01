Autostrade, la guerra sulla concessione è già costata 4 miliardi tra Borsa e rating

IL FOCUS

ROMA Il contratto di concessione «dovrebbe almeno offrire una certa protezione legale ad Autostrade» anche in termini di penale in caso di revoca. Lo dicevano all'inizio di dicembre gli analisti di Jp Morgan commentando l'ultimo taglio del rating, i primi giorni di dicembre, da parte di Moody's che aveva spinto il titolo della holding a livello junk, quello dedicato ai titoli speculativi. Qualcosa è già cambiato però da allora. Il decreto Milleproroghe spuntato prima di Natale ha «aumentano la pressione politica» e quindi il rischio di revoca, dice la stessa Moody's nella nota in cui due giorni fa spiegava l'ennesima bocciatura del debito delle società del gruppo. Certo, il mercato è convinto che ci sia ancora spazio per una trattativa con il governo che allontani lo scenario della revoca senza indennizzo ora possibile dopo la modifica in corsa delle regole del contratto attraverso il Milleproroghe. Anche la disponibilità dell'ad di Aspi, Roberto Tomasi, è un bun segno. Ma come dimostra l'ennesima bocciatura di Moody's, la mossa del governo, seppure inefficace per Autostrade convinta di far scattare la risoluzione automatica del contratto se entro fine mese non si troverà un compromesso con il governo, ha già avuto il suo costo per il mercato. Comunque vada a finire nello scontro tra governo e Atlantia-Aspi sulla revoca della concessione, il mercato ha già messo in conto l'alto rischio di revoca in base alle carte oggi sul tavolo, con un certo anticipo rispetto al passo delle inchieste giudiziarie che dovrà fare il suo corso per capire le responsabilità del crollo del Ponte Morandi. Non c'è soltanto il conto pagato in Borsa dal titolo Atlantia. La società che controlla Aspi insieme ad Aeroporti di Roma ha bruciato da inizio anno altri 360 milioni di capitalizzazione, arrivando a quota 16,8 miliardi (20,35 euro) dopo gli 1,8 miliardi evaporati nelle ultime quattro sedute del 2019. Dal crollo del Morandi il titolo ha perso quasi il 20%, oltre 4 miliardi di capitalizzazione, nonostante il mercato confidasse del paracadute dell'indennizzo da 23 miliardi.

FARO SUL DEBITO

Ma c'è anche il profilo del merito di credito da non sottovalutare, Da agosto del 2018 Moody's ha bocciato ben tre volte il rating del gruppo Atlantia, con un doppio downgrade arrivato soltanto nell'ultimo mese. Cosa significa? Dal punto di vista tecnico anche il titolo di Aspi è finito nelle ultime ora nell'area dei titoli cosiddetti spazzatura che incorporano una componente speculativa. Mentre i bond Atlantia, già junk, sono scesi di un altro gradino tra i titoli considerati speculativi e con un certo rischio di insolvenza per le agenzie di rating. Questo non vuol dire che i bond non saranno rimborsati - è ancora lunga la strada verso l'insolvenza - ma di certo le due società dovranno mettere in conto un costo ben più alto per finanziare gli investimenti attraverso l'emissione di bond sul mercato. Senza contare che gli investitori istituzionali non speculativi non possono avere per statuto titoli junk in portafoglio. Soltanto i titoli Adr rimangono ancora nell'ultimo gradino investiment grade. Ma anche per la società, come per le altre, Moody's non ha escluso anche un'altra bocciatura. Questo il prezzo finora solo della guerra preventiva del governo contro Aspi. Il default sarebbe certo però se scattasse la revoca minacciata dal governo. Oltre ai 10,8 miliardi di debito di Aspi, non più rimborsabili, sarebbe a rischio anche il ripagamento di 5,3 miliardi di debito Atlantia, in tutto oltre 16 miliardi. Il cda di Aspi è convinto di evitare il fallimento con la risoluzione automatica del contratto. Ma un contenzioso secolare non salverebbe comunque il gruppo dalla mannaia di mercato e agenzie di rating.

Roberta Amoruso

