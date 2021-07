Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOROMA Enrico Giovannini tira dritto. Per il ministro delle Infrastrutture l'offerta del consorzio Sis per la gestione dell'autostrada A21 Torino-Alessandria-Piacenza e della tangenziale A5, è migliorativo di tutti i parametri previsti dal bando di gara. Ma per sottoscrivere il contratto attende però il parere della Commissione europea. Il ministro ieri ha risposto a un'interrogazione parlamentare alla Camera illustrata dal deputato...