IL CASO

ROMA Nessuna statalizzazione o nazionalizzazione. Cassa Depositi e Prestiti farà il suo ingresso nel capitale di Autostrade per l'Italia solo quando la società sarà scorporata da Atlantia e quotata in Borsa. Cambia quindi rispetto allo prima stesura la procedura che disegnava un percorso in più step. Il primo prevedeva un aumento di capitale riservato a Cdp in Aspi, il secondo la vendita di quote sempre di Aspi ad altri soci e, infine, lo sbarco a Piazza Affari. Adesso il Tesoro individua una nuova strada anche su sollecitazione dei fondi stranieri che non avevano visto di buon occhio lo schema messo a punto in fretta e furia dal governo. Schema che riguardava la riorganizzazione societaria di Autostrade per l'Italia a seguito dell'accordo ratificato dal Consiglio dei ministri e l'azienda per la discesa nel capitale di Aspi della holding Atlantia, che fa riferimento alla famiglia Benetton, e quindi il successivo ingresso di Cdp.

Dal Tesoro, così come da Palazzo Chigi, si ribadisce che si tratta di una «pura operazione di mercato», che avverrà nei tempi stabiliti dagli accordi da siglare nei prossimi giorni con il governo. Il tutto nel rispetto delle leggi e dello statuto che vincolano la Cassa. Ma il fondo attivista Tci, già fortemente critico verso la prima proposta, ha bocciato anche il nuovo schema.

IL NEGOZIATO

Proprio per studiare il nuovo percorso venerdì Cdp ha inviato ad Atlantia la bozza di memorandum in cui si delinea un piano diverso da quello ventilato nei giorni scorsi. L'ingresso sarà contestuale all'Ipo e di conseguenza, sottolineano fonti vicine al dossier, il prezzo delle azioni lo farà il mercato e sarà, ovviamente, lo stesso che pagherà Cdp per sottoscrivere l'aumento di capitale.

Da Atlantia fanno sapere che la nuova proposta sarà valutata quanto prima. Di certo il nodo da sciogliere resta però quello delle tariffe. Perchè proprio il meccanismo tariffario, oggetto di una profonda revisione dopo gli eccessi del passato, sta alla base dal valore di Aspi. Un freno troppo spinto ai pedaggi, che finanziano gli investimenti, inciderebbe significativamente sul prezzo dell'Ipo. Ed è proprio su questo punto che bisognerà fare chiarezza visto che la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli ha detto che le tariffe non potranno aumentare più dell'1,75% annuo da qui al 2038. Un tetto che se da un lato fa felici gli automobilisti, dall'altro preoccupa non poco gli investitori futuri. La tariffa serve infatti a remunerare il capitale, a generare flussi di cassa e, quindi, a realizzare gli investimenti.

I TEMPI

Ma quando scatterà l'Ipo? Probabilmente alla fine dell'anno o all'inizio del prossimo. Le date per la firma delle due intese, quella tra Atlantia e il governo che prevede, alla fine, l'uscita della famiglia Benetton dalla gestione delle autostrade, e il Memorandum of understanding tra la holding e Cdp ancora non sono state fissate. Poi spetterà agli advisor gestire l'operazione. Sempre in sede di Ipo, avverrà invece l'ingresso di tutti gli altri soci. Tra le manifestazioni di interesse che sarebbero già arrivate, ci sono quelle del fondo australiano Macquarie, di Blackstone, del Qatar, di Blackrock, Poste Vita e le casse previdenziali. La valutazione degli asset e il prezzo di Aspi saranno stabiliti dal mercato e non ex ante. Per il fondo Tci «l'unica strada per assicurare un ingresso di Cdp in Aspi che sia corretto per Atlantia e gli investitori internazionali è una giusta vendita dell'88% di Atlantia in Aspi in un processo di mercato guidato da advisor internazionali di riconosciuta reputazione, o uno spin-off di Aspi a un prezzo di mercato che consenta l'ingresso di investitori, inclusa Cdp».

Umberto Mancini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA