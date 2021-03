Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIASSETTIMILANO Edizione e Crt si schierano contro la scissione in due di Autostrade e aprono la strada alla nuova offerta del consorzio guidato da Cdp che ha convocato per domani alle 18 un cda straordinario allo scopo di formalizzarla. La nuova proposta vincolante che in queste ore è in fase di rifinitura da parte degli advisor del consorzio (Credit Suisse, Unicredit, Citi per Cassa, Macquarie bank per la capogruppo australiana, Lazard per...