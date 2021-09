Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RIFORMAVENEZIA Veneto e Lombardia provano a rinsaldare l'asse dell'autonomia e ottengono rassicurazioni dal Governo. Succede tutto a Venezia: nel giorno in cui il ministro Mariastella Gelmini è al Lido per la Mostra del Cinema, i governatori Luca Zaia e Attilio Fontana si incontrano a Palazzo Balbi. «Confidiamo di avere presto buone notizie», dichiara la titolare degli Affari regionali, proprio nelle ore in cui i due presidenti fanno...