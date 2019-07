Autonomia, stop di Conte Insulti razzisti contro Zaia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Il mediatore Giuseppe Conte ci prova. Oggi il premier presiederà il vertice con i ministri Erika Stefani (Affari Regionali) e Alberto Bonisoli (Beni Culturali) per tentare di sciogliere il nodo delle Soprintendenze, ma intanto ieri è andato alla Camera per cercare di rassicurare i deputati e, per il loro tramite, i senatori: «Siamo consapevoli della centralità del Parlamento», ha garantito il presidente del Consiglio, delineando il percorso dell'intesa, se mai dovesse essere raggiunta. La trattativa è infatti avvolta...