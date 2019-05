Autonomia, Stefani apre alle Camere «Si può emendare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRATTATIVAVENEZIA Erika Stefani arriva a Montecitorio in jeans e dolcevita, una tenuta non propriamente istituzionale anche se in aula l'appuntamento è con il question time, interrogazioni e risposte. Nel giorno in cui il ministro leghista agli Affari regionali ha detto a Repubblica che se non si rispetta il patto di governo è meglio che Lega e M5s si separino, la sua collega pentastellata del Sud Barbara Lezzi se ne è uscita raccontando ai giornalisti che sull'autonomia «non si è raggiunto alcun accordo perché non c'è nessun...