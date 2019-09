«Autonomia? Parlo dopo la fiducia Ma investire al Sud aiuterà il Nord»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL DIBATTITOMESTRE «Il mancato investimento nel Mezzogiorno è una delle cause del rallentamento del Nord». Il ministro per il Sud del governo giallorosso, Giuseppe Provenzano, si nega ai giornalisti e dal palco del chiostro M9 spiega che parlerà in veste ufficiale solo dopo il voto di fiducia del Parlamento. Ma nella discussione sul suo libro La sinistra e la scintilla (motivo per cui mesi fa era stato invitato), insieme allo storico esponente della sinistra Emanuele Macaluso e all'analista politico Alessandro Aresu, gli capita di sfiorare...