«Autonomia? Ne riparliamo lunedì, spero nella pre-intesa»

dal nostro inviatoTRIESTE C'è stato spazio anche per il dibattito sull'autonomia regionale, quindi sugli equilibri più delicati tra le due forze di governo, a margine della conferenza di Trieste sulla sicurezza dei confini e il futuro del commercio portuale. Il vicepremier Matteo Salvini, rispondendo a una domanda, ha annunciato un'accelerazione di fatto sul tema: «Noi della Lega - ha detto - abbiamo le idee chiare, e i governatori Zaia e Fontana sono pronti. Aspettiamo che tutti siano pronti per fare passi in avanti positivi». Chiaro...