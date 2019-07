Autonomia, intesa sui soldi: il Sud non verrà penalizzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOVENEZIA «Sarà una riunione lunga», aveva detto il premier Giuseppe Conte alla vigilia del vertice a Palazzo Chigi sull'autonomia. Iniziata con un'ora di ritardo, la riunione di ieri sera si è subito incentrata sulla questione delle risorse, alla ricerca di un meccanismo che non porti squilibri tra Nord e Sud. Con la mediazione, a quanto risulta, di eliminare la previsione della spesa media pro capite, quella che Veneto e Lombardia avevano chiesto nel caso in cui non fossero scattati entro i termini i costi standard. Ma la...