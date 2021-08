Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL DIBATTITOVENEZIA Coincidenza: nel giorno in cui a Palazzo Balbi arriva il busto di Giovanni II Corner, l'ultimo doge vittorioso della Serenissima Repubblica noto per aver fermato l'avanzata ottomana in Europa, il governatore del Veneto Luca Zaia annuncia di aver intrapreso una nuova battaglia con Roma: «Loro stanno lavorando su una legge quadro, ci hanno mandato una relazione in bozza, ma ci sono degli aspetti di natura costituzionale che...