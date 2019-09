Autonomia, il ministro Boccia a Zaia «Facciamo gol con lo stesso tricolore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Luca Zaia, verso il quale nutro rispetto e simpatia, dice che dobbiamo smettere di far rimbalzare la palla? Beh quando rimbalza in area di rigore si mette dentro più facilmente, lo dico da ex centravanti. E mi piacerebbe che la palla dell'autonomia la mettessimo dentro insieme con la stessa maglia tricolore». Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, rispondendo alle dichiarazioni della capogruppo di Zaia Presidente in consiglio regionale del Veneto, Silvia Rizzotto, sul tema dellautonomia differenziata....