Autonomia, è stallo: se va in Parlamento numeri a rischio

IL FOCUSROMA Alla fine della fiera la domanda delle domande è: ma il Veneto e la Lombardia, le Regioni che chiedono una autonomia rafforzata, ce li hanno i numeri in Parlamento? Già perché la Costituzione, all'articolo 116, prevede che le intese sull'autonomia regionale debbano essere approvate dalle Camere a maggioranza assoluta. Questo vuol dire che i relativi disegni di legge vanno votati non dalla maggioranza dei parlamentari presenti quel giorno in aula ma proprio da almeno 316 deputati e 161 senatori, ovvero dalla metà più uno dei...