Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL VERTICEVENEZIA Prima l'incontro col ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini; poi quello con Enrico Giovannini, ministro a Infrastrutture e Mobilità. E su tavolo temi cruciali come i fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per le regioni, gli obiettivi del Veneto, l'organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026 e, dopo mesi di silenzio, l'autonomia. Il governatore Luca Zaia, sceso a Roma...