Autonomia, Di Maio all'attacco: «Così com'è spacca l'Italia in due»

IL CASOROMA «Questa autonomia così come è concepita spacca l'Italia in due, e non credo che neanche i cittadini del Nord lo vogliano». Così, in una diretta su Facebook, il vicepremier Luigi Di Maio, che conferma lo stop dei 5Stelle ai piani leghisti di un blitz in Consiglio dei ministri prima delle Europee. «Non c'è nel contratto un'autonomia che spacca l'Italia, c'è un'autonomia nel contratto di governo, ma di certo non spacca l'Italia in due», avverte il leader 5Stelle. «Questa autonomia, così com'è, spacca l'Italia in due, lo...