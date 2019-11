Autonomia, asse veneto M5s-Pd «La legge quadro è necessaria»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA TRATTATIVAVENEZIA Dimostrare che il Movimento 5 Stelle vuole davvero l'autonomia e rinsaldare l'asse con il Partito Democratico per far vedere alla Lega che il Governo giallorosso non scherza. Pare di capire che siano stati questi gli obiettivi dell'incontro fra i deputati e i senatori veneti della maggioranza e il ministro dem Francesco Boccia (Affari Regionali), promosso dal collega pentastellato Federico D'Incà (Rapporti con il Parlamento): «Abbiamo convenuto sulla necessità di una legge quadro che risolva le questioni generali che...