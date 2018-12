«Autonomia anche a Sud Per noi misure mortali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Vista dal tacco dello Stivale, l'autonomia differenziata prevista dalla Costituzione e richiesta da Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna assomiglia a un balocco. C'è chi lo agogna, come la Campania del governatore dem Vincenzo De Luca, pur rimarcando che il fondo di solidarietà per il Sud deve restare. E c'è chi lo contesta, come il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, convinto che faccia del bene solo a Nord e metta a rischio l'unità d'Italia. Il dato di fatto è che se in Veneto e dintorni sta crescendo l'insofferenza...