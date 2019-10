Autonomi, bancomat e tasse 500 milioni per il dietrofront

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I PROVVEDIMENTIROMA Partite Iva, micro-tasse, multe ai commercianti. Per correggere la manovra servono almeno 500 milioni di euro. Il paradosso è che il decreto fiscale e la legge di bilancio approvate «salvo intese» martedì scorso, non hanno ancora visto la luce. Tutte le misure inserite nei due provvedimenti, insomma, traballano ancora prima di essere state trasmesse in Parlamento. Il vertice di maggioranza convocato per oggi proverà a sciogliere i nodi più intricati dei due dossier. Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, ha...