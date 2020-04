IL PROVVEDIMENTO/2

ROMA Semplificare obblighi e procedure burocratiche è stata un'ambizione di quasi tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi anni. Ma spesso gli impegni, ed anche gli atti concreti, non hanno dato i risultati sperati, ottenendo invece non di rado l'effetto paradossale di aggiungere altre complicazioni in nome dello snellimento. La tragedia del coronavirus potrebbe essere l'occasione per un cambio di passo? Il Documento di economia economica appena approvato dal governo argomenta che le misure eccezionali e temporanee richieste da questa fase di emergenza potrebbero essere «di insegnamento per introdurre semplificazioni di tipo permanente».

STRATEGIA IN DUE FASI

Il piano a cui sta lavorando il governo - che il presidente del Consiglio ha già battezzato sblocca-Paese - dovrebbe essere adottato dopo quello economico che è in arrivo probabilmente giovedì. Sostanzialmente si tratta di una strategia in due fasi: la prima è legata appunto all'emergenza, mentre la seconda punta a introdurre meccanismi duraturi, con l'obiettivo di risolvere una delle strozzature che penalizzano l'attività economica nel nostro Paese e sostenere quindi la crescita del Pil dopo il fisiologico ma insufficiente rimbalzo atteso per il prossimo anno.

Così già dalle prossime settimane le aziende dovrebbero avere vita relativamente meno complicata nel far fronte a tutti gli adempimenti necessari ad esempio per far rispettare le regole di distanziamento. La logica è quella dell'autocertificazione e dei controlli ex post. Dunque in particolare i soggetti economici dovranno ricevere informazioni chiare e dettagliate sui propri obblighi, per poi poterne attestare il rispetto. Seguirà la fase delle verifiche da parte della pubblica amministrazione, che però dovrebbe agire in modo coordinato e meno invasivo possibile. Uno dei principi base - esplicitamente citato nel Def - è quello che in inglese suona come once only: vuol dire che la pubblica amministrazione può chiedere una sola volta documentazione e informazioni, utilizzandoli poi anche nelle proprie varie ramificazioni senza disturbare più i cittadini. Anche in questo caso si tratta di enunciazioni non certo inedite che però stavolta dovranno essere effettivamente tradotte in pratica.

A regime le novità dovrebbero investire tutta l'attività economica. Di nuovo tornano di attualità concetti già più volte proclamati come il contrasto al cosiddetto gold plating ovvero l'abitudine di prevedere oneri e adempimenti superiori a quelli richiesti dalla normativa europea, ad esempio in fase di recepimento delle direttive. La nuova disciplina invece dovrà essere ricondotta ai livelli minimi previsti dalle regole dell'Unione europea. I settori che maggiormente dovrebbero beneficiare di questo nuovo approccio sono l'edilizia, gli appalti, ma anche il commercio e in generale l'avvio dell'attività di impresa. Un capitolo specifico è quello della digitalizzazione e della diffusione della connettività a banda larga, per i quali sono allo studio strumenti specifici di semplificazione.

LA SPINTA

Da queste misure è attesa una spinta agli investimenti pubblici e privati, visti come carburante della crescita economica nei prossimi anni: per quanto riguarda gli appalti dopo una prima fase di deroghe dovrà essere ancora una volta rivisto il codice, nella speranza di trovare un giusto equilibrio tra le esigenze della semplificazione e quelle del controllo di legalità.

L. Ci.

