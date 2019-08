Autobomba sull'ospedale almeno 20 morti al Cairo «L'obiettivo era un altro» `

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ATTENTATOIn Egitto un'autobomba è esplosa, provocando almeno 20 morti e una cinquantina di feriti e facendo ripiombare il Paese nordafricano nell'incubo del terrorismo, in piena stagione estiva e nella settimana del Pellegrinaggio alla Mecca, in Arabia Saudfita, uno dei pilastri dell'Islam, al via venerdì. Nella notte tra domenica e lunedì, si è udita una fortissima esplosione, innescata da un tamponamento stradale. A causarla, secondo la polizia, sarebbe stata una vettura che procedeva contromano, imbottita di esplosivo: il mezzo,...