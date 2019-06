Auto, multe più salate le notifiche su del 40%

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASO ROMA Contravvenzioni più salate per tutti. Da oggi un nuovo balzello affligge milioni di automobilisti italiani. È appena scattato il rincaro delle spese di notifica delle multe stradali recapitate da Poste Italiane: la tariffa ha subìto un aumento del 40 per cento. Risultato, l'importo dovuto per la spedizione dei plichi più diffusi, ovvero quelli con un peso fino a venti grammi, da ora in poi sarà di 9,50 euro anziché di 6,70 euro. IL PARADOSSOL'Asaps, l'associazione dei sostenitori e degli amici della polizia stradale, fa...