IL FOCUS

ROMA Pronte, con i motori praticamente accesi. Le fabbriche manifatturiere italiane, non collegate alla filiera dei servizi essenziali, sono ai nastri di partenza. Disposte a mettere in pratica tutte le misure per mettere in sicurezza i dipendenti, costi quel che costi. Ma l'attività deve riprendere, perché ne va delle quote di mercato faticosamente conquistate negli anni, di commesse che se si perdono ora non si recuperano più. Termoscanner all'entrata per tutti i dipendenti, mascherine, gel, guanti, distanziamento fisico di almeno un metro. «Faremo anche i test sierologici a tutti i nostri lavoratori» dicono Davide ed Emanuela Colosio, che dirigono lo stabilimento, nel bresciano, fondato dal loro papà che produce macchine e accessori per le presse con una novantina di dipendenti. Turni di lavoro leggeri di cinque ore e mezzo, niente mensa, regolazione della fase di accesso e di uscita, distanziamento sociale, protezioni individuali, sanificazione degli ambienti, misurazione della temperatura prima dell'ingresso nel luogo di lavoro: queste le misure introdotte nello stabilimento Prada in Valdarno (Arezzo), che ha appena riaperto i battenti per la produzione del nuovo campionario di pelletteria e abbigliamento. Oggi si torna al lavoro negli stabilimenti Whirlpool. E lunedì prossimo riapriranno i cancelli, anche in questo caso con tutte le misure di sicurezza, le fabbriche Fca. In alcune zone sono stati organizzati anche pulmini per andare a prendere e riportare a casa i dipendenti, così da non fargli prendere i mezzi pubblici.

GLI STEP

Sarà lunedì 4 maggio, il giorno clou dell'allentamento del lockdown: una pattuglia di 2,7 milioni di lavoratori rientrerà a lavorare nelle fabbriche, sui cantieri edili, in alcuni servizi e attività commerciali. In tutta Italia. Per loro i datori di lavoro dovranno scrupolosamente rispettare le misure di sicurezza: «Il protocollo di sicurezza siglato con le parti sociali a marzo, integrato da altre disposizioni del ministero della Sanità, rimane la nostra bibbia, perché vogliamo massima sicurezza nei luoghi di lavoro. Se noi domani allentassimo in modo indiscriminato e senza nessuna garanzia saremmo veramente irresponsabili» ha detto ieri il premier Giuseppe Conte a sindacati e rappresentanti delle imprese riuniti in videoconferenza. E quindi, oltre ai termoscanner all'entrata, gel, mascherine, guanti, distanza tra un lavoratore e l'altro, devono esserci le sanificazioni periodiche dei locali comuni e delle postazioni di lavoro. E nel caso - secondo quanto suggerito anche dalla relazione Inail - divisori in plexiglass tra una scrivania e l'altra.

La ripartenza, o meglio l'allentamento del lockdown, sarà a step: il primo gruppo riaprirà i cancelli e le saracinesche il 4 maggio, poi si andrà avanti di settimana in settimana, anche in base all'andamento dell'emergenza sanitaria. Gli ultimi, forse il 18 maggio, saranno i ristoranti. Il piano - che il premier si è riservato comunque di modificare fino all'ultimo momento utile - prevede che i primi ad aprire siano i settori manifatturiero (automotive, moda, tessile e abbigliamento, metallurgia e siderurgia) e costruzioni, oltre ad alcuni servizi alla persona e alcune attività commerciali da individuare meglio. La scelta si basa sui fattori di rischio evidenziati nel rapporto Inail consegnato al comitato di esperti guidato da Vittorio Colao. Non ci sarà una soglia anagrafica per il rientro al lavoro. Il team di Colao ha proposto l'esonero della prestazione lavorativa per gli over 60, ma il premier è stato categorico: «È una valutazione politica molto sensibile, il governo ragionevolmente non raccoglierà la proposta».

Si aprirà, come detto, in modo omogeneo in tutto il territorio nazionale, ma con un monitoraggio costante e attentissimo dell'evoluzione del contagio: «Terremo sotto stretto controllo la curva epidemiologica, dobbiamo evitare che si risalga sopra una certa soglia. Per cui predisporremo meccanismi predeterminati, se in alcuni territori la curva risale e diventa critica, andiamo a chiudere il rubinetto in modo pressoché automatico con interventi mirati solo nell'area critica».

Giusy Franzese

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA