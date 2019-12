Austria, svolta di Kurz: al governo con i Verdi

VIENNA Svolta storica in Austria che potrebbe far scuola in Europa: dopo settimane di negoziato, popolari e verdi hanno raggiunto un'intesa e nei prossimi giorni, a poco più di tre mesi dalle elezioni, nascerà il primo governo fra Övp e Grünen. Sebastian Kurz, leader dei popolari e cancelliere uscente nel governo con l'estrema destra Fpö, sarà di nuovo cancelliere, questa volta con i Verdi. «Gli ostacoli più grandi sono stati superati», ha confermato Kurz che ha concluso così con successo la difficile virata da un governo di centrodestra, con un partner di coalizione filo Visegrad, a un esecutivo con i Verdi. Il giuramento potrebbe avvenire il 7 gennaio.

L'ALLEANZA

Il modello Kurz II - che sigilla un'alleanza senza precedenti fra il partito moderato di centro dei popolari con il partito degli ambientalisti austriaci, molto più a sinistra dei Verdi tedeschi potrebbe fare da apripista anche in Germania, dove i socialdemocratici della Spd perdono pezzi e da tempo si ipotizza un sodalizio dei cristiano democratici Cdu-Csu con i Grünen soprattutto per il dopo Angela Merkel. Per la Övp, che con la Fpö aveva alquanto virato a destra, e a Strasburgo è affiliata al Ppe, l'alleanza con i Verdi è un segnale di intraprendenza da parte di Kurz che si accolla il rischio di futuri scontri nel governo con i riottosi Grünen su temi dove le posizioni sono distanti: i Verdi battono sul clima, contro la povertà infantile e per maggiore trasparenza. Kurz spinge per l'economia, contro nuove tasse e per una prosecuzione della politica migratoria restrittiva. D'altra parte Kurz, se non voleva rovinarsi la fama di innovatore, non aveva molte scelte. Riallearsi con la Fpö, dopo la serie di scandali che hanno coinvolto l'ex leader Heinz-Christian Strache e provocato la fine del governo dopo solo un anno e mezzo, ed elezioni anticipate, sarebbe stato un suicidio.

