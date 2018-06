Austria, stretta sull'Islam stop a moschee e imam

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOBERLINO Lo avevano scritto nel contratto di governo e adesso, a sei mesi dall'insediamento, gli alleati dell'esecutivo conservatore a Vienna hanno annunciato un giro di vite contro l'Islam radicale in Austria. Sette moschee saranno chiuse e decine di imam espulsi, come annunciato in una conferenza stampa convocata su due piedi ieri mattina presto dal cancelliere Sebastian Kurz, del partito popolare Övp, e dal vicecancelliere Heinz-Christian Strache, del partito liberal nazionalista Fpö. «Non c'è posto in Austria» per società...