Austria, prove di governo l'apertura dei Verdi a Kurz

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE TRATTATIVEVIENNA Dopo il picco del successo, arriva per Sebastian Kurz la pianura dei colloqui esplorativi per formare un nuovo governo. Alle elezioni anticipate domenica, il suo partito, la Övp (popolari), è arrivato primo con ampio distacco su tutti gli altri: oltre 37% (6 punti in più rispetto alle elezioni di due anni fa). Adesso ha il banco in mano e l'imbarazzo della scelta, ma la caccia all'alleato non sarà facile. I socialdemocratici (Spö) hanno subito l'ennesimo record negativo con il 21,5% (-5,1%) e i liberalnazionali di...