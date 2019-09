Austria: passaporti anche ai sudtirolesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROVVEDIMENTOLa Farnesina l'aveva bollato come atto ostile: inaccettabile che Vienna volesse concedere la cittadinanza austriaca ai cittadini italiani di lingua tedesca (e ladina; quelli di madrelingua italiana no, e anche questo rende l'idea) che vivono in Alto Adige. Proprio il 2 luglio scorso, rispondendo a un'interrogazione parlamentare, il riconfermato sottosegretario agli Esteri, Ricardo Antonio Merlo, aveva ribadito «l'indisponibilità dell'Italia verso ogni forma e ogni livello di discussione sul tema, trattandosi di un'iniziativa...