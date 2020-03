LA POLEMICA

VENEZIA Si chiama Einreisestopp: alla lettera, sospensione dell'entrata; di fatto, chiusura delle frontiere. È la clamorosa decisione presa dall'Austria nei confronti dell'Italia, del tutto simile alla scelta che era stata compiuta per fronteggiare l'emergenza migranti, solo che questa volta sono gli italiani a vedersi negare l'ingresso dalle autorità di Vienna, mentre gli austriaci presenti nel nostro Paese verranno rimpatriati e messi in quarantena per due settimane. Anticipata ieri dai controlli sanitari al Brennero, la misura viene applicata sia sulla strada che sulla ferrovia, con l'aggiunta dello stop pure ai collegamenti aerei: inevitabile la polemica, anche per le implicazioni diplomatiche di un tale provvedimento, a cui ne è seguito uno analogo da parte della Slovenia, comunicato su Twitter dal primo ministro Marjan Sarec.

LA TEMPERATURA

Alcuni giorni fa Günther Platter, governatore del Tirolo, aveva annunciato l'avvio dal 10 marzo delle verifiche a campione sul confine del Brennero, di Resia e di Sillian. Così già al mattino sono state attivate le strutture anti-profughi, realizzate al valico nel 2016 e finora mai utilizzate. In prossimità della vecchia dogana il traffico è stato ridotto a una corsia e i poliziotti austriaci hanno iniziato a fermare i veicoli. Due sanitari interpellavano i viaggiatori sui luoghi di partenza e di arrivo e ne misuravano la temperatura corporea, dopodiché i conducenti potevano riprendere il loro viaggio.

LA STRETTA

Ma poco dopo dalla Cancelleria federale è arrivata la stretta di Kurz, affiancato dai ministri Rudolf Anschober (Salute)e Karl Nehammer (Interno). Traduciamo così il comunicato apparso sul sito del Governo austriaco: «Le misure attualmente programmate erano già state preparate la settimana scorsa, tanto che l'alto livello di preoccupazione in Italia ha svolto un ruolo molto importante. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di impedire agli italiani di entrare nel Paese e di riportare a casa dall'Italia tutti gli austriaci, ha detto Sebastian Kurz.

IL CERTIFICATO

La nota ha precisato che «fa eccezione chi arriva con un certificato medico». Ma il ministro Nehammer è stato perentorio nell'affermare che «i controlli di frontiera saranno intensificati mentre il transito per il Paese sarà consentito solo senza soste in Austria», spiegando che vengono pure fotografati i passaporti per poter risalire a chi è entrato dall'Italia. «Ai viaggiatori austriaci si consiglia di tornare con urgenza», ha scritto il ministero degli Esteri di Vienna sul proprio sito.

I VOLI E I TRENI

Quello di Roma, attraverso il portale Viaggiare sicuri, ha preso atto così delle limitazioni: «Le autorità austriache hanno annunciato la sospensione del traffico aereo con l'Italia a partire dall'11 marzo, ma si è già subita una pressoché totale cancellazione dei voli da/per l'Italia il 10 marzo. Sono stati inoltre già cancellati i treni notturni che collegano l'Austria all'Italia. Rimangono al momento in servizio i collegamenti ferroviari diurni ma potrebbero subire variazioni o cancellazioni con scarso o nessun preavviso».

LA NOTIFICA

La nota della Cancelleria ha assicurato: «Le misure sono già state concordate con l'Italia». Ma secondo «fonti informate», citate dall'Ansa, la sospensione di Schengen sarebbe stata semplicemente notificata all'ambasciatore italiano a Vienna quando la decisione era ormai stata presa. Oltretutto un portavoce della Commissione europea, citato dalla stessa agenzia, ha aggiunto che a Bruxelles «non è stata notificata nessuna introduzione di controlli alle frontiere interne in relazione all'epidemia di coronavirus».

GLI AUTOTRASPORTATORI

Dura è stata la reazione degli autotrasportatori, che già la scorsa settimana avevano denunciato rischi di questo tipo. Paolo Uggè, vicepresidente di Confcommercio e Conftrasporto, invita il premier Giuseppe Conte e il ministro Luigi Di Maio a fare altrettanto, in nome del principio di reciprocità: «Pensavo che questa fosse una battaglia da combattere uniti ma, dato che l'Austria persevera su questa strada, dico che la tutela dei cittadini italiani non dev'essere seconda a nessuno. Le medesime misure attuate dal Governo austriaco vengano applicate a tutti coloro che da quel confine entrano nel nostro territorio nazionale».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA