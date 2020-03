LO SCENARIO

PARIGI Dalle 8 di questa mattina Francia e Germania hanno di nuovo una frontiera. Invalicabile. Per difendersi dal coronavirus, Berlino ha deciso di chiudere il confine anche con la Svizzera e l'Austria. «Proteggere la popolazione è la priorità - ha detto ieri il ministro dell'Interno del Bade-Wurttemberg, uno dei tre Lander lungo la frontiera franco-tedesca Chiudere la frontiera è una decisione difficile, che mi pesa molto da convinto europeista, ma è necessaria». Muri tornano dentro lo spazio Schengen per resistere all'epidemia, dalla Repubblica Ceca alla Danimarca alla Lituania e la Polonia anche se da Bruxelles la presidente della Commissione Ursula von der Leyen lancia l'offensiva per restituire all'Unione un ruolo nella gestione della crisi. La presidente ha messo in guardia sui rischi della tentazione di chiusura: «è fondamentale mantenere la circolazione delle merci senza ostacoli, altrimenti ci saranno problemi per il rifornimento anche del materiale sanitario».

PROTEZIONE

Proprio ieri la presidente van der Leyen ha annunciato la necessità di «condividere il materiale protettivo», come le mascherine, «all'interno dell'Unione europea». «I divieti nazionali di vendita ad altri paesi sono nefasti ha aggiunto in un video-messaggio su Twitter Nessuno stato può produrre da solo ciò di cui ha bisogno. Oggi è l'Italia che ha bisogno rapidamente di grandi quantità di questo materiale medico, ma fra qualche settimana saranno altri paesi». Bruxelles ha dunque deciso di limitare le esportazioni di materiale sanitario di protezione al di fuori dell'Unione: «le esportazioni verso paesi extra-europei dovranno ormai essere autorizzati dalla Commissione». Il commissario al Mercato Interno Thierry Breton ha anche parlato di un accordo tra Berlino e Parigi per autorizzare esportazioni verso l'Italia. Oggi, la Commissione lancerà un bando comune europeo per acquistare test diagnostici e ventilatori polmonari, e presenterà allo stesso tempo «orientamenti sulle misure alle frontiere dell'Ue: non possiamo immaginare ha dichiarato von der Leyen che proprio nel momento in cui aumentiamo la produzione, le aziende non abbiano i componenti di cui hanno bisogno». Ma controlli esistono ormai dovunque, l'Austria ha per esempio sospeso i collegamenti ferroviari e praticamente blindato il confine con l'Italia. Stessa chiusura quasi ermetica anche in Danimarca. La Francia ha istituito più controlli ma non ha chiuso i posti di confine né con l'Italia, né con la Spagna.

NUOVO PICCO

La curva dell'epidemia ha segnato ieri una nuova impennata: sono ormai 120 i morti (29 di più in 24 ore), 5400 i casi positivi e circa 400 le persone ricoverate in terapia intensiva. Dalla mezzanotte di sabato sono chiusi bar, ristoranti, cinema e discoteche, ma ieri hanno invece aperto i seggi per il primo turno delle municipali: 47,7 milioni di elettori chiamati a votare negli oltre 35 mila comuni del paese. Nonostante un'astensione intorno al 55 per cento, la giornata non è stata certo quella di un confino, con i parchi parigini pieni di gente venuta a godersi la bella giornata di sole e code ai seggi. Molte le polemiche per la decisione di confermare l'elezione, con il leader dei Verdi Jadot e la segretaria del Rassemblement National Marine Le Pen che hanno già chiesto di annullare i ballottaggi di domenica prossima. Il governo si pronuncerà domani, dopo il parere del Comitato Scientifico. Voci non confermate parlavano ieri della possibilità di un coprifuoco e di norme di confino molto rigide con sanzioni, sul modello italiano. Blocco totale anche in Spagna, dove ci sono stati circa 2mila nuovi casi e un centinaio di vittime in sole 24 ore: ormai sono 7800 i contagiati e 288 i morti.

Francesca Pierantozzi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA