IL RAPPORTO

NEW YORK Prigionieri di guerra usati come fantocci per le esercitazioni ad uccidere. Armi piantate ad arte per simulare attacchi inesistenti da parte della popolazione civile. Trattamenti inumani ai danni di cittadini inermi. Il generale delle Forze armate australiane Angus Campbell ha letto il documento di denuncia con voce ferma e inflessibile come se fosse un bollettino di guerra.

Aveva tra le mani il resoconto che gli è stato consegnato dall'ispettore generale della Difesa Paul Brereton al termine di un'inchiesta durata quattro anni, e che mostra le atrocità commesse da almeno 19 soldati delle unità speciali dislocate in Afghanistan nel periodo tra il 2009 e il 2013.

È un momento di grande imbarazzo per la nazione, una Abu Ghraib australiana a sedici anni di distanza dallo scandalo che colpì i responsabili statunitensi del campo di prigionia iracheno che avevano autorizzato e protetto con il silenzio decine di casi di tortura. Non si tratta di casi isolati o della follia di individui in condizione di pressione psicologica continuata. Brereton parla di una «cultura della guerriglia» che si era diffusa tra i soldati, e che giustificava atrocità indifendibili. Prima tra tutte la pratica suggerita dai commilitoni più esperti alle reclute appena arrivate sul fronte di guerra: esercitarsi con i prigionieri prima di partecipare alla prima azione sul campo, e ammazzare a sangue freddo una persona inerme, per anticipare e superare ogni blocco psicologico nel momento decisivo.

L'inchiesta è stata sollecitata, o meglio forzata, dal lavoro incessante della sociologa Samantha Crompvoets, specialista del funzionamento delle strutture aziendali, che era stata chiamata a raccomandare migliori dinamiche per coordinare il lavoro dei 400 militari australiani ancora oggi dislocati in Afghanistan in appoggio all'intervento degli Usa.

EPISODI CRUENTI

La Crompvoets ha raccolto le testimonianze di centinaia di civili afghani che coincidevano nell'indicare una distorsione radicale del compito affidato ai militari. Episodi cruenti come lo sgozzamento di due giovani che erano seduti a parlare lungo il letto di un fiume. L'uccisione di altri quattro che erano seduti su una terrazza a bere il tè. L'esecuzione di due fratelli, le teste appaiate per farle esplodere con un colpo di pistola che ha sparso frammenti cerebrali, ossa e denti sul pavimento.

L'incertezza quotidiana sperimentata dai soldati sospesi tra la vita e la morte per via degli attacchi dinamitardi e le imboscate, accoppiata alla incomunicabilità linguistica, e all'isolamento, hanno favorito lo sviluppo di una mentalità da trincea, all'interno della quale i tabù e le regole morali, prima ancora di quelle militari, sono state superate con la coscienza dell'impunità.

La Crompvoets è stata attaccata mentre conduceva la ricerca, per l'audacia che una donna mostrava nell'inserire il dubbio all'interno di un mondo prettamente maschile. Le sue accuse sono state contraddette e derise a lungo, prima che il generale Campbell decidesse di prenderle in considerazione e studiare il carteggio.

ATROCITÀ INGIUSTIFICATE

Quattro anni dopo è lo stesso graduato a concludere: «Nessuna delle atrocità denunciate può essere ascritta ad un azione di guerra». I militari australiani non sono gli unici ad essere stati additati per crimini di questa portata. L'anno scorso la Bbc ha denunciato gli abusi perpetrati dalle squadre speciali britanniche nella regione afghana di Helmand. Un rapporto del Tribunale internazionale penale nel 2016 ha segnalato il legittimo sospetto che episodi di tortura siano stati consumati dai militari statunitensi nei centri di detenzione installati in Afghanistan dalla Cia, insieme a quelli attuati dai talebani e dalle stesse forze afghane. Il ministero per la Difesa di Camberra ha già sciolto uno degli squadroni delle Sas che era maggiormente investito dai sospetti.

Flavio Pompetti

