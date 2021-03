L'ACCORDO

ROMA Scontro archiviato tra i principali media australiani e le big tech Usa. Dopo Google, anche Facebook ha accettato di pagare per tre anni «un importo significativo» alla News Corp Australia di Rupert Murdoch per le notizie rilanciate giornalmente sulle sue piattaforme nel Paese. Quanto «significativo» sia questo accordo, non è dato saperlo, almeno al momento. Ma si parla di alcune decine di milioni di dollari, secondo indiscrezioni. Un nuovo capitolo decisivo nello scontro in corso, da una parte all'altra dell'Oceano per il riconoscimento dei contenuti veicolati dalle piattaforme Usa, destinato ad accelerare un processo già avviato anche in Europa, ma con una normativa finora giudicata debole. Ecco perché nelle ultime settimane, proprio sulla scia delle notizie arrivate dall'Australia, sono partiti i lavori tra Bruxelles e Strasburgo arrivare a imporre a Google e Facebook anche in Europa il pagamento delle news pubblicate sui media europei. Potrebbe essere il Parlamento Ue con un emendamento alle due direttive sui servizi digitali a risolvere il grosso sbilanciamento nel potere di contrattazione tra big tech ed editori. In Italia, c'è anche il deputato di Italia Viva, Michele Anzaldi, ha depositato una proposta per autorizzare radio e tv ad utilizzare notizie pubblicate da agenzie, giornali e riviste, su cartaceo o su web, «solo dopo un versamento da far confluire in un Fondo a tutela del giornalismo».

IL MODELLO

L'intesa è stata siglata tre settimane dopo che Canberra ha introdotto una legge che obbliga le piattaforme digitali a pagare per le notizie. Dopo la mossa dell'esecutivo Facebook era arrivata a bloccare la condivisione di notizie in Australia, scatenando profonda indignazione nel Paese visto che nel blocco erano inclusi i servizi di emergenza, i dipartimenti sanitari e gli enti di beneficenza. Di qui la scelta di avviare una trattativa che ha spinto il governo ad allentare le norme nel cosiddetto News Media Bargaining Code.

Secondo quanto prevede la legge, le due società hanno la possibilità di raggiungere accordi con gli editori. in modo che questi «siano equamente remunerati per il contenuto che generano, aiutando a sostenere il giornalismo di interesse pubblico in Australia». Altrimenti scatta l'arbitrato per definire l'equo compenso.

Il testo della legge spiega due risvolti della vicenda. Da una parte, la corsa da parte di Google e Facebook a trovare un'intesa. Dall'altra, spiega perché secondo gli analisti citati dai media australiani, una legge ideata principalmente per aiutare grandi aziende come News Corp, possa lasciare indietro i piccoli media, magari non considerati di «interesse pubblico», che senza intesa rischiano di essere bannati dalle piattaforme.

Del resto, News Corp controlla circa il 70% dei giornali in Australia con le testate più diffuse nel Paese tra le quali The Australian, The Daily Telegraph e The Herald Sun. Il gruppo di Murdoch possiede anche la rete televisiva Sky News Australia, diventata la più condivisa su Facebook. Non solo. L'accordo australiano copre anche tutti i contenuti di News Corp Australia condivisi su Facebook. Così come quello con Google che paga a Murdoch per tutte le news prodotte dai suoi media a livello internazionale. Ma anche un'altra delle tre principali società di media australiane, Seven West, ha firmato un accordo con Facebook il mese scorso. E altri accordi preliminari sono stati firmati con Private Media, Schwartz Media e Solstice Media.

Per il ceo di News Corp, Robert Thomson, l'accordo con Facebook rappresenta «una pietra miliare per il giornalismo. Questo epilogo digitale ha richiesto più di un decennio» ed è terminato, ha concluso Thomson, grazie a «Rupert e Lachlan Murdoch che hanno guidato un dibattito globale mentre altri nel settore sono rimasti in silenzio mentre la disfunzionalità digitale minacciava di trasformare il giornalismo in un mendicante».

Roberta Amoruso

