IL GIALLO

VITERBO «Aurora sta male, non respira le fa male il petto. Che devo fare?». È venerdì 14 febbraio, la mamma della giovane di Montefiascone, morta poi durante la notte, telefona al suo medico. Sua figlia soffre e lei non sa più come aiutarla. La risposta è di chiamare il 118 per un intervento immediato. Aurora Grazini (nella foto) arriva al pronto soccorso di Viterbo, quel pomeriggio, a bordo dell'ambulanza e in serata torna a casa. Il decesso alcune ore dopo, ieri l'autopsia. Le telefonate disperate della mamma sono ora nel fascicolo d'indagine della Procura di Viterbo che, dallo scorso sabato, indaga per omicidio colposo. Prima contro ignoti, da ieri con un primo nome: è il responsabile (facente funzioni) del pronto soccorso Daniele Angelini. Agli atti ci sarebbero anche i referti medici, le prescrizioni e le testimonianze dei genitori. Elementi probatori che hanno portato la pubblica accusa a indagare il medico che avrebbe preso in carico la 16enne. Per poi, a fine visita, prescriverle le gocce di ansiolitico per una presunta crisi di panico.

Ieri è stato eseguito l'esame del corpo della ragazza. La giovane aveva sofferto per una lunga influenza, molto debilitante. A questa era seguita una crisi amorosa, che le aveva portato turbamenti. Aveva perso peso e non era più la ragazza serena e sorridente di pochi mesi prima. I genitori l'hanno vista disperarsi e stare male, fino a venerdì. Quando oltre a piangere Aurora ha iniziato a lamentare dolori. Aveva il respiro mozzato. Al pronto soccorso i medici non riescono a farla smettere di piangere. La visitano, prendono i valori della saturazione del sangue, le parlano. Poi per calmarla le prescrivono gocce di ansiolitico e fissano un appuntamento per un supporto psicologico, perché tutto fa pensare a un attacco di panico. Su questo diranno molto gli esami autoptici e tossicologici, avviati ieri.

