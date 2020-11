VENEZIA In Veneto gli ospedali privati accreditati che hanno aumentato i posti letto per i pazienti Covid riceveranno un incremento tariffario: 3.500 euro per ogni ricovero. È prevista inoltre una remunerazione giornaliera di 100 euro per ogni posto letto attivato ed aggiuntivo limitatamente a terapia intensiva, pneumologia e malattie infettive e limitatamente al numero dei giorni durante i quali non siano stati effettuati ricoveri ospedalieri per paziente Covid. È quanto prevede la delibera della giunta regionale numero 1421 pubblicata ieri sul Bur. La copertura finanziaria è assicurata con le risorse del decreto Cura Italia. Va detto che dal 21 febbraio al 31 agosto scorso gli erogatori ospedalieri privati accreditati in Veneto hanno effettuato 7.071 ricoveri per pazienti Covid e che è stato il decreto Rilancio a prevedere l'incremento tariffario: le Regioni possono riconoscere alle strutture la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza Covid e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da Covid. (al.va.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA